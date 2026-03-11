Roccagorga, truffa sulla vendita di una console: una denuncia

Aveva messo in vendita su un noto sito di marketplace una console videoludica, senza mai spedirla dopo l’acquisto di un 21enne di Roccagorga. Questo ha spinto il giovane a sporgere denuncia ai carabinieri, che in seguito ad accertamenti hanno ricostruito la truffa, riscontrandola architettata da un 38enne di Roma.

Il giovane, dopo aver effettuato un bonifico di 110 euro, si è trovato ad attendere una console che non sarebbe mai stata consegnata: una storia terminata con la denuncia del 38enne, manifesto della pericolosità nel comprare online da privati.