Roccasecca dei Volsci, scoperta una discarica dalle Guardie Eco Ambientali

Una vera e propria discarica a cielo aperto rinvenuta dal personale volontario delle Guardie Eco Ambientali che, durante una perlustrazione del territorio nel comune di Roccasecca dei Volsci, hanno rinvenuto rifiuti in più punti della zona.

In queste discariche, situate in via Fontana Canarelle, sono state rinvenute grosse quantità di parabrezza di auto, pneumatici e plastiche, oltre a diverso materiale edile.

Prontamente, i volontari hanno effettuato rilievi fotografici ed è stata inviata una pec indirizzata al sindaco e alla polizia locale, nella quale si richiede di emettere un’ordinanza per la rimozione dei rifiuti.

La sezione di Latina già lo scorso dicembre aveva segnalato una situazione analoga con una discarica a cielo aperto con addirittura presenza di amianto nei pressi di Sezze.