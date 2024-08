Durante la notte, ignoti sono entrati in un’area di servizio a Roccasecca dei Volsci dopo aver rotto una vetrata. All’interno, hanno trafugato un computer portatile e danneggiato sia il dispositivo elettronico per l’erogazione del carburante sia il tubo di una colonnina, cercando di rubare carburante. Attualmente, sono in corso verifiche per accertare l’eventuale quantità di carburante sottratto.