Roghi sul litorale di Sabaudia, Di Rubbo: “Vicini al sindaco e alla comunità”

Solidarietà al sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e all’intera cittadinanza dopo gli atti vandalici registrati sul litorale. A esprimerla è Giuseppe Di Rubbo, coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, intervenuto dopo quanto accaduto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio a Sabaudia.

Acuni vandali hanno preso di mira strutture balneari comunali, provocando danni e distruzione lungo la costa di Sabaudia. Un episodio definito grave dal rappresentante azzurro, che ha voluto manifestare la propria vicinanza all’amministrazione comunale e alla comunità colpita.

“Esprimo la mia solidarietà e tutta la mia vicinanza personale, e a nome di tutta Forza Italia a livello provinciale, al sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca e a tutta la comunità, a seguito dell’ignobile atto vandalico che si è verificato nella notte tra venerdì 15 maggio e sabato 16 e che comportato la distruzione di alcune strutture balneari comunali sul litorale di Sabaudia”, ha dichiarato Di Rubbo.