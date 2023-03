Roma – Latina, 20milioni di euro a disposizione del commissario

Via libera della Commissione Bilancio del Senato al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina e la nomina del commissario straordinario Antonio Mallamo. Ora il testo passa alla VIII Commissione Lavori Pubbblici. A disposizione del commissario sono stati messi a disposizione anche 20 milioni di euro per avviare le attività.

“E’ un passaggio importante per risolvere operativamente il nodo della viabilità nella provincia di Latina e di tutto il Lazio meridionale. Sono stato relatore del provvedimento e ho illustrato ai colleghi cosa significa per i pontini questa infrastruttura, non solo per la mobilità in generale ma anche per rendere più competitive le nostre imprese che hanno una forte propensione all’export ma che sono ormai costrette a sostenere costi per i trasporti al limite del sostenibile”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio