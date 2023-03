Roma-Latina, Sambucci:”Dal Governo grande attenzione verso il nostro tettitorio”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, è intervenuto dopo che la Camera ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per quanto riguarda la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio definitivo delle azioni che porteranno finalmente alla realizzazione di un’opera fondamentale quale il collegamento stradale Roma-Latina. Un atto di grande concretezza e attenzione al territorio da parte del governo italiano con l’impegno dell’intero centrodestra. Seguiremo da vicino anche in Regione l’iter per la realizzazione dell’opera, per evitare l’immobilismo e gli ostacoli che l’amministrazione Zingaretti in dieci anni ha posto sulla procedura che di fatto ha bloccato per troppo tempo questa fondamentale infrastruttura.

Il governo Meloni sta confermando con atti concreti l’impegno e l’interesse strategico per la realizzazione di questa importante opera pubblica, attesa da cittadini e imprese da troppi anni. Una infrastruttura – continua Sambucci – che sappiamo essere fondamentale non solo sul piano economico e turistico per avvicinare l’area pontina a quella della capitale, ma che presenta un’altra infrastruttura di primario interesse. Il riferimento è al collegamento con l’autostrada attraverso il cordone viario Cisterna-Valmontone. Un iter realizzativo che finalmente si è incanalato nei giusti e concreti binari, grazie all’impegno diretto del governo e di Fratelli d’Italia, in particolare il presidente della commissione bilancio e programmazione senatore Nicola Calandrini. Seguiremo da vicino come Regione Lazio lo sviluppo dell’iter procedurale per evitare gli ammissibili errori e l’immobilismo che ha caratterizzato invece la deludente stagione amministrativa della sinistra nel Lazio”.