Roma, “L’ecologia dei conservatori”: il libro di Procaccini

Sarà la capitale a ospitare, mercoledì 22 aprile alle ore 17, la prima presentazione nazionale del volume “L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura”, pubblicato da Giubilei Regnani Editore. L’evento è in programma nella Sala del Tempio, in piazza di Pietra, e coincide con la Giornata della Terra.

L’autore è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, europarlamentare di Terracina attualmente co-presidente del gruppo dei Conservatori a Bruxelles e responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia del partito. Il libro si apre con una prefazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Ho voluto descrivere senza pretese di esaustività i tratti generali dell’ecologia dal punto di vista dei conservatori – afferma Procaccini- Tradizionalista e innovatrice, pragmatica e trascendente, liberale e identitaria, semplice e profonda. L’ecologia è il cuore della nostra missione politica. Perché, per dirla con Roger Scruton: “Siamo affezionati alle cose che amiamo e vogliamo proteggerle dalla distruzione, anche se sappiamo che non possono durare in eterno… Essere conservatori, prima che una scelta politica, è un sentimento spirituale e una vocazione culturale”, afferma ancora l’autore.

All’incontro romano interverranno il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, l’editore Francesco Giubilei e il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, che porterà un saluto istituzionale. A moderare il confronto sarà il giornalista Rai Roberto Inciocchi, che dialogherà con l’autore sui contenuti del volume.