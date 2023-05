Romagnoli e Sannino: “Valorizzare le professioni ed esami per gli albi universitari”

I candidati consiglieri al prossimo Consiglio comunale Efrem Romagnoli e Luisa Sannino si impegnano affinché nella prossima consiliatura agisca al fine di valorizzare le professioni che, ciascuna con la propria competenza, sono una importante risorsa per l’amministrazione comunale.

Quindi, quelle sanitarie per tutto ciò che attiene alle problematiche dell’ospedale, le professioni tecniche per le questioni afferenti all’urbanistica, quelle agronomiche per tutto ciò che inerisce suolo e parchi, e le professioni economico-giuridiche per la razionalizzazione di specifici settori afferenti tributi, rapporti col personale, bilancio, bandi per finanziamenti. Tutto ciò, ovviamente, nella massima considerazione e sinergia con i dipendenti del Comune.

In particolare, sulla base della propria esperienza lavorativa, Romagnoli ritiene possibile siffatto contributo verso gli Uffici Tributi (IMU, TARI, TASI) e SUAP, ipotizzando l’adozione di protocolli con i commercialisti e le altre professioni interessate, ad esempio tramite orari/sportelli dedicati, anche nell’intento di valorizzare il personale comunale.

Appare necessario, prosegue Romagnoli, nella logica del potenziamento della vocazione universitaria di Latina, attivarsi per portare in città gli Esami di Stato delle facoltà ivi presenti, tra cui quello per dottori commercialisti. Ciò con la finalità di creare l’opportunità per i giovani di completare il percorso di studi nel nostro territorio, consentendo a coloro che, dopo le superiori, optassero per le facoltà presenti a Latina, di conseguire, in questa città, anche il titolo abilitante alla libera professione.

Il candidato consigliere Sannino, ulteriormente, preso atto che molti Esami di Stato sono spalmati su più giornate, e che ciò produrrebbe l’afflusso a Latina di molti candidati con l’incremento dei soggiorni temporanei, si dovrebbe registrare anche l’aumento della richiesta di servizi e consumi connessi, con positiva ricaduta sull’economia cittadina.