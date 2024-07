Rosalia Porcaro ospite della VI edizione de ”La forza delle donne – Io non ho paura”

Per il sesto anno consecutivo, nella suggestiva cornice della Tenuta Vento di Mare al Salto di Fondi, torna l’evento spettacolo “La forza delle donne – Io non ho paura” per la raccolta fondi a favore della A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

Ideato da Annarita Esteso e organizzato dalla MG Eventi di Marcello Gasperoni, in collaborazione con la Red Carpet Models e la proprietà della Tenuta, la manifestazione ogni anno accende un faro sull’importanza della prevenzione nella cura del tumore al seno, attraverso le iniziative che la A.N.D.O.S. promuove in tutta Italia e, in particolare, nella nostra Provincia.

Il format dell’evento, oramai collaudato, prevede anche quest’anno un mix di Moda, Musica,

Danza e per la prima volta il Cabaret, con la presenza di una delle attrici più richieste dal teatro, dal cinema e dalla televisione: Rosalia Porcaro.

Rosalia campana doc, inizia la sua carriera nel 1985 al Teatro Bellini di Napoli, sostituendo

un’attrice in una commedia tratta dalle commedia di Eduardo Scarpetta e nel 1997 partecipa a Napoli, come autrice e attrice comica, nei panni di “Veronica”.

Il personaggio riscuote successo e approda nei programmi televisivi Rai come Convenscion,

Superconvenscion e L’Ottavo Nano, in cui interpreta il personaggio di “Natascha”; partecipa

inoltre, con i suoi personaggi, a Markette condotto da Piero Chiambretti, e poi nel 2010 al

programma Zelig in onda su Canale 5 dove presenta il personaggio di “Assundham”, una donna afgana che racconta in modo satirico come sia stata introdotta la democrazia in Afghanistan e poi nel programma Rai 2 Stiamo Tutti Bene.

Come attrice partecipa alle fiction “Notte Prima degli Esami” , “Mina Settembre” che torna il

prossimo autunno su Rai Uno e nel ruolo di Elena nella commedia di Eduardo De Filippo “Sabato, domenica e lunedì”, in onda su Rai Uno con la regia di Massimo Ranieri e Franza Di Rosa.

Da gennaio 2023 è protagonista, con Barbara D’Urso e Franco Oppini, a teatro con la commedia “Taxi a Due Piazze”, e dal mese di Maggio 2024 con Piero Chiambretti nel programma “Donne sull’Orlo di Una Crisi di Nervi” su Rai Tre.

Tutti i suoi personaggi ironici al femminile Rosalia li ha raggruppati in uno spettacolo esilarante intitolato “Semp’essa” dove comicità e trasformismo sono gli ingredienti, che presenterà sul palco de “La forza delle donne – Io non ho paura” nella serata del 18 Agosto.

Il programma della serata prevede, oltre allo spettacolo di Rosalia Porcaro, spettacolari corografie di Antonella Perazzo fondatrice della Compagnia di Danza MOVIN’BEAT e per la musica il gruppo Blue en Santiago composto da 6 elementi, per un viaggio alla scoperta della musica Caraibica. A condurre l’evento per il terzo anno consecutivo la dolcissima e bellissima attrice Francesca Ceci. Come sempre il momento clou della serata sarà la sfilata di moda delle meravigliose donne combattenti della A.N.D.O.S. “modelle per un giorno” pronte ad emozionarci ancora una volta con i loro sorrisi, femminilità ed eleganza che indosseranno le Collezioni Cerimonia di SPOSABELLA di Fondi, mentre le modelle della Red Carpet Models indosseranno le creazioni di Alta Sartoria Artigianale di Luigi Dubbioso, i gioielli della Magliozzi Fine Jewellery e infine le Spose del gruppo Tammetta Sposabella.

Al termine dello spettacolo la cena a buffet per tutti gli ospiti.

L’ingresso è riservato con invito con donazione (euro 25,00 spettacolo + cena) che può essere prenotato chiamando il N. 393 9743373

Un’occasione per sostenere, con la vostra presenza, le iniziative dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e passare una serata in un atmosfera magica, sotto le stelle di Agosto.

Domenica 18 Agosto ore 21,00

Tenuta Vento di Mare

Via Sant’Antonio 486 – Salto di Fondi (LT)