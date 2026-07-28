Rossella Brescia madrina del Festival della Danza di Sabaudia

Sarà Rossella Brescia la madrina della settima edizione del Festival della Danza di Sabaudia, in programma dal 24 al 27 agosto. Volto amatissimo della danza e dello spettacolo italiano, la Brescia, da sempre vicina alla manifestazione, condurrà la serata conclusiva del 27 agosto. Il Festival si articolerà in quattro giornate dedicate all’arte coreutica, con lezioni, concorsi, spettacoli, incontri e momenti di condivisione che vedranno protagonisti artisti, coreografi, compagnie professionali e giovani talenti provenienti da tutta Italia. Le iscrizioni alle lezioni resteranno aperte fino al 10 agosto. Durante il giorno spazio alla formazione con le lezioni rivolte agli allievi; la sera, invece, il pubblico potrà assistere gratuitamente agli spettacoli in piazza.

Le serate gratuite prenderanno il via domenica 24 agosto con “The Best Dance”, appuntamento nazionale che porterà sul palco le dodici migliori coreografie selezionate tra le numerose candidature arrivate da tutta Italia. Le performance saranno valutate da una giuria qualificata e i vincitori saranno premiati durante il Gala finale.

Lunedì 25 agosto sarà una giornata dedicata alla creatività coreografica e alla formazione. Tra le novità di questa edizione spicca la prestigiosa collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza, che presenterà alcuni lavori coreografici realizzati dagli allievi del Biennio, già protagonisti del Premio Roma Danza, svoltosi nel luglio 2026. Un momento di grande valore artistico che rafforza il dialogo tra il Festival e una delle più autorevoli istituzioni italiane dedicate alla formazione nella danza. La direttrice uscente dell’Accademia, Annamaria Galeotti, ha sostenuto il progetto culturale del Festival favorendo questa importante collaborazione. Determinante anche il contributo dei maestri Milena Zullo e Ricky Bonavita, che hanno reso possibile il legame tra l’Accademia e la manifestazione di Sabaudia.

A seguire sarà protagonista il Premio Vetrine Coreografiche, coordinato dalla coreografa Marisa Ragazzo, che porterà sul palco sei compagnie professionali italiane tra solisti, duo e gruppi. Ogni compagnia presenterà un estratto del proprio lavoro della durata massima di dodici minuti. Una giuria assegnerà il riconoscimento finale alla migliore proposta artistica, con un premio di 1.000 euro.

Martedì 26 agosto, a partire dalle ore 21, sarà la volta della Battle Hip Hop, una sfida dedicata alla cultura urban, seguita da un DJ Set aperto ai partecipanti e al pubblico. Il Festival si concluderà mercoledì 27 agosto con il tradizionale Gala finale, condotto da Rossella Brescia, durante il quale saranno proclamati i vincitori di The Best Dance e del Premio Vetrine Coreografiche. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche gli altri ospiti della serata conclusiva.

«Il Festival della Danza di Sabaudia si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama coreutico nazionale – dichiara il direttore artistico Piero Zinna – capace di valorizzare il talento emergente, promuovere il dialogo tra formazione e professione e offrire al pubblico quattro giornate di spettacoli gratuiti nella suggestiva cornice della città di Sabaudia».