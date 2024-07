Rotary Club Latina, Gisotti il nuovo presidente: la sua squadra

Attilio Gisotti è il nuovo Presidente del “Rotary Club Latina”, lo storico club di servizio della città di Latina, che dal 1967 si distingue per il suo impegno in progetti culturali e sociali sia locali che internazionali. Sotto la sua guida, il club continuerà a sostenere iniziative come la battaglia contro la polio e il supporto a diverse organizzazioni no-profit del territorio pontino.

Gisotti, Product Specialist presso New Technologies Supplies srl e laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Torino, succede all’Avvocato Gianluca Carfagna, il quale ha caratterizzato il suo mandato con importanti interventi culturali e l’apertura del Rotary ai giovani, costituendo due Interact per ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Durante il suo discorso inaugurale, Gisotti ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle esigenze moderne senza perdere di vista i valori storici del Rotary. Il nuovo anno rotariano si concentrerà su progetti di servizio per famiglie in difficoltà, la sensibilizzazione sulle risorse idriche e ambientali, e il supporto al Banco Alimentare e alla Caritas Diocesana.

La cerimonia di “Passaggio della Campana” si è svolta il 2 luglio presso il Ritrovo Wedding di Borgo Carso, Latina, con la partecipazione di numerosi soci e rappresentanti istituzionali. Il team che affiancherà Gisotti comprende Giuseppe Bonifazi (Vice Presidente), Patrizia Scifo (Segretario di Club), Raffaele Sgarro (Tesoriere), Cristiana Tagliaferri (Prefetto), Francesco Simeone (Presidente Eletto 2025-2026), Grazia Maddaloni, Gianluca Cassoni e Vincenzo Abbruzzino.