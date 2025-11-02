Rotary Club Latina, la Garante Sansoni “Ascoltare i giovani per tutelarli davvero”

Al Rotary Club di Latina, la Garante per l’Infanzia del Lazio Monica Sansoni ha incontrato soci e giovani del Rotaract e dell’Interact Majorana per parlare di tutela dei minori e contrasto a bullismo e cyberbullismo.

Durante l’incontro, guidato dal presidente Francesco Simeone, Sansoni ha ricordato l’importanza del dialogo tra istituzioni, scuola e famiglia per creare ambienti sicuri e inclusivi. Ha inoltre invitato i ragazzi a contattare il suo ufficio, anche in modo riservato, attraverso il sito ufficiale della Garante.

La serata, sostenuta dal Rotary Club Latina con il contributo del segretario Cristiana Tagliaferri, si è conclusa con l’impegno condiviso a rafforzare le azioni di ascolto e prevenzione sul territorio.