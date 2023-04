Rotary Club Latina, una giornata di studio in memoria di Massimo Bordin

Venerdì 14 aprile presso la Sala Conferenze del Polo Pontino – Università “Sapienza di Roma”, Viale XXIV Maggio, alle ore 17:00, il Rotary Club Latina ha organizzato una giornata di studio su “Massimo Bordin, Direttore”.

Autorevoli relatori focalizzeranno, a 4 anni dalla sua scomparsa, la figura di Massimo Bordin, direttore e voce storica di Radio Radicale.

I lavori vedranno gli interventi di Stefano Ceccanti, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza, di Alessio Falconio, attuale Direttore di Radio Radicale, e di Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani. Introdurrà i lavori Antonio Currà, Presidente del “Rotary Club Latina”.

“La voce roca di Massimo Bordin – sottolinea il Presidente Antonio Currà – preceduta dal Requiem di Mozart raggiungeva dalle onde di Radio Radicale menti e cuori degli appassionati delle “cose di Palazzo” e dei “malati di politica” in Italia. Insieme alla Direzione di Radio radicale abbiamo voluto organizzare questo evento culturale per ricordare la sua figura di giornalista e di uomo”.

“Prosegue così l’impegno del Rotary Club Latina – evidenzia Currà – nel portare il Rotary nella città e ispirare giovani e non più giovani ad avere impegno civile e visione attraverso gli esempi che vengono loro presentati. Di recente abbiamo proposto eventi dedicati ad Alfredo Fiorini, medico e missionario, allo scrittore Antonio Pennacchi e, in ultimo, al carabiniere Vittorio Iacovacci, il militare di Sonnino ucciso il 22 febbraio 2021 nell’agguato in Congo nel quale perse la vita anche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Il Rotary Club si propone quindi come promotore di cultura, alla ricerca del contatto con il cittadino, un club testimone di valori condivisi”.

L’ingresso è gratuito.