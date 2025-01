Rotatoria tra Migliara e Pontina, cantiere a primavera

Sviluppi decisivi per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la Migliara 48 e la S.S. Pontina, al km 85.150, nel territorio di Sabaudia.

Dopo anni di iter complessi, l’opera è pronta a diventare realtà.

“La rotatoria si farà – dichiara Angelo Tripodi, consigliere regionale. –. Astral ha aggiudicato i lavori, e a breve si procederà con la firma del contratto e l’apertura del cantiere entro la prossima primavera. Questa infrastruttura sarà fondamentale non solo per migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico, ma anche per sostenere il turismo estivo e le attività agricole e industriali del territorio”.

Il progetto, avviato nel 2018 grazie a un emendamento sulla messa in sicurezza delle Migliare, presentato da Tripodi e dall’allora consigliera Gaia Pernarella, ha raggiunto un’importante svolta lo scorso novembre con l’approvazione del progetto esecutivo da parte di Astral Spa.

L’opera porterà benefici anche a Pontinia, come evidenzia l’assessore comunale Giovanni Bottoni: “Grazie all’impegno di Tripodi, questa rotatoria garantirà un accesso diretto dalla Pontina alla nostra città, agevolando gli abitanti e le attività locali, in particolare quelle agricole”.

Nonostante i tempi lunghi dovuti a varianti urbanistiche, conferenze dei servizi ed espropri, ora l’apertura del cantiere sembra certa, con la speranza di completare i lavori prima dell’estate.