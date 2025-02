Rotonda di via del Lido, al via i lavori per migliorarne la visibilità

Sono iniziati i lavori per migliorare la visibilità e la sicurezza della rotonda tra via del Lido, viale Pennacchi e via Nascosa, ribattezzata “rotonda killer” dopo tre incidenti mortali avvenuti tra il 2019 e il 2024. Come riportato dal Messaggero, l’intervento prevede l’installazione di bande sonore su viale Pennacchi, segnaletica verticale con indicazioni di rallentamento e segnali luminosi lampeggianti, oltre a un indicatore di direzione in polietilene ad alta rifrangenza.

L’assessore comunale alla Mobilità, Gianluca Di Cocco, ha annunciato l’inizio dei lavori, specificando che si tratta di interventi previsti dall’ordinanza del settore Mobilità. Tuttavia, resta aperto il dibattito sulla conformazione della rotonda, caratterizzata da una fontana con un muretto in travertino che ha rappresentato un ostacolo alla sicurezza importante negli incidenti passati. Precedentemente era stata avanzata la richiesta di modificare la struttura, eliminando la vasca-fontana, ma al momento il Comune ha optato per soluzioni volte ad aumentarne la segnalazione e la visibilità.