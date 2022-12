Si era resa responsabile del furto di 400 euro ai danni di una macelleria di Itri, a finire nei guai una giovane 25enne originaria di Ostia che aveva commesso con molta destrezza il furto.

Sono riusciti ad individuarla, grazie alle attente indagini, i carabinieri della Stazione di Itri, che hanno denunciato la giovane donna per il reato di furto. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad un’altra persona che era con la 25enne nel momento del fatto.