Ruba alcolici, alimenti e aggredisce una commessa: un arresto a Fondi

Un cittadino straniero è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Fondi per il reato di tentata rapina avvenuto all’interno di un supermercato del posto. L’uomo dopo aver occultato all’interno del suo zaino alimenti e bevande alcoliche, si è dato alla fuga correndo all’esterno del supermarket inseguito da alcuni dipendenti.

Nel tentativo di fuga l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Squadra Volante che con fatica sono riusciti a fermare l’uomo

L’uomo inoltre, nel tentativo di fuga, ha reagito spintonando violentemente la malcapitata contro la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale così come un passante che si era fermato proprio per soccorrere la donna.

Per questo l’uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e traferito in carcere dopo la convalida d’arresto.