Ruba alcolici e aggredisce la sicurezza, arrestato un 37enne a Sermoneta

Serata movimentata quella vissuta ieri sera all’interno di un centro commerciale di Sermoneta, dove un uomo di 37 anni, di origine georgiana e residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Campoverde per rapina impropria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava insieme a un complice, al momento ancora ricercato, quando ha tentato di rubare alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali di un negozio del centro. Nel tentativo di superare le barriere anti-taccheggio, il 37enne si è scagliato contro la guardia giurata intervenuta per bloccarlo, colpendola ripetutamente.

La vittima, dopo l’aggressione, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Latina, dove ha ricevuto le cure del caso. Grazie alla tempestiva chiamata al 112, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare e arrestare l’aggressore in flagranza di reato, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.