Ruba auto e cane. Arrestato gambiano dopo folle inseguimento

Nel pomeriggio di mercoledì, a Latina, i Carabinieri hanno tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina e danneggiamento aggravato, un cittadino Gambiano, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti di Polizia, che, dopo aver rubato un’autovettura regolarmente parcheggiata in via Don Morosini si dava alla fuga e raggiungeva via Macchiagrande, a Borgo Santa Maria, dove rapinava del proprio cane un cittadino, colpito con una violenta gomitata al petto. L’immediato allarme permetteva a Polizia e Carabinieri, sulle sue tracce già dal mattino, di intercettarlo e bloccarne la fuga. Vistosi in trappola il gambiano ha tentato invano di forzare il blocco delle forze dell’ordine, tentando di speronare l’autovettura dei Carabinieri, per poi essere bloccato, tratto in arresto ed accompagnato in carcere.