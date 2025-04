Ruba del vino e aggredisce il direttore: panico alla Lidl in Via Piave

Sono stati attimi di terrore quelli che hanno scosso il pomeriggio di oggi nella zona di via Piave, a Latina. Uno straniero ha infatti aggredito il direttore del punto vendita del noto supermercato Lidl, sito in via Piave, armato di una bottiglia di vetro rubata nello stesso negozio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia, precedentemente contattati per i disordini in corso all’interno del punto vendita.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere solito compiere alcuni furti e infastidire i clienti dello stesso supermercato, era stato invitato dal direttore di filiale a saldare il conto di ciò che aveva illegittimamente rubato dal magazzino del negozio, ossia una bottiglia di vino, quella usata nell’agguato, e un pezzo di formaggio. Alteratosi, lo straniero ha quindi rotto la suddetta bottiglia e cominciato ad accanirsi sul manager.

La zona e lo stesso punto vendita non sono però nuovi nell’assistere a comportamenti di questo genere, con via Piave ormai teatro di scorribande delittuose da parte di piccoli gruppi di extracomunitari, spesso sotto effetto di sostanze, in cerca del debole anziano o dell’occasione di fare qualche soldo. Una zona che, al calar del sole, diviene ancora più pericolosa per chi, alle 22, deve abbassare le serrande e tornare a casa, con la paura che malintenzionati del genere possano comparire e infastidire i dipendenti.

Gli attacchi dell’uomo sono stati bloccati immediatamente dagli agenti della Polizia e lo straniero è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina.