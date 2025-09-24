Ruba il bancomat al coinquilino e preleva 1.100 euro: denunciato

Approfitta della convivenza per impossessarsi del bancomat del coinquilino e prelevare denaro dagli sportelli. È quanto emerso dalle indagini che hanno portato alla denuncia di un 28enne indiano residente a Sabaudia.

Il giovane avrebbe sottratto la carta a un connazionale di 47 anni con cui divide l’alloggio, riuscendo a effettuare diversi prelievi per un totale di 1.100 euro. La vittima, insospettita, si è rivolta ai Carabinieri e ha sporto querela.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e a ulteriori accertamenti, i militari hanno individuato il responsabile. Curioso l’epilogo: la carta, dopo i prelievi, è stata ritrovata esattamente nel luogo in cui era stata presa, come se nulla fosse accaduto.