Ruba in un negozio a Terracina, arrestato un tunisino irregolare

La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato in flagranza un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato in un negozio di abbigliamento lungo Via Appia. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa di un furto in atto.

Gli agenti della Volante del Commissariato, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo nel parcheggio dell’esercizio commerciale: corrispondeva alla descrizione fornita e stava fuggendo verso la fermata Cotral di via Napoli, inseguito da una dipendente. La donna ha confermato il furto di diversi capi di abbigliamento.

Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha tentato di liberarsi della merce del valore di 645 euro, lanciandola sotto una siepe, per poi proseguire la fuga. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato in un vicino esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Privo di documenti, l’uomo è stato identificato tramite foto-segnalamento, risultando con precedenti per reati contro il patrimonio e privo di titoli per il soggiorno regolare. Dichiarato in arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio direttissimo, disposta dalla Procura di Latina.