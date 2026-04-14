Ruba merce per 400 da “Aprilia 2”, verrà rimpatriato

È stato individuato e arrestato poco dopo il colpo un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato all’interno del centro commerciale Aprilia 2.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aprilia sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa. Giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il sospettato mentre si stava allontanando dall’area commerciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un cittadino tunisino classe 1998 – aveva appena sottratto merce per un valore complessivo di circa 400 euro da un negozio, riuscendo a superare i sistemi antitaccheggio grazie a un espediente utilizzato per schermarne il segnale. Al momento del controllo, la refurtiva è stata trovata ancora in suo possesso.

Gli ulteriori accertamenti, supportati anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito agli agenti di procedere con l’arresto in flagranza per furto aggravato.

L’uomo è stato trattenuto negli uffici del Commissariato e, nella mattinata odierna, è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: il provvedimento restrittivo è stato convalidato.

Dalle verifiche è emerso inoltre che il soggetto si trova in posizione irregolare sul territorio italiano. Per questo motivo sono state avviate le procedure amministrative finalizzate al rimpatrio.