Ruba nel magazzino di un supermercato, denunciato un nigeriano

Un 26enne di origini nigeriane è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre sottraeva merce all’interno di un supermercato di Latina. L’uomo, approfittando del personale impegnato nell’inventario, si sarebbe introdotto nel magazzino del punto vendita e avrebbe preso alcuni prodotti, tentando di allontanarsi senza essere notato.

La scena non è però sfuggita a una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, bloccando il 26enne in flagranza.

Accompagnato in Questura, è stato sottoposto al fotosegnalamento per l’identificazione completa. Risultato regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

La merce, dal valore economico contenuto, è stata immediatamente restituita al responsabile del supermercato.