Ruba nell’ospedale di Frosinone: un denunciato

La mattina del 28 maggio scorso a Priverno i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino del 1989 residente a Roccasecca dei Volsci per il reato di ricettazione. L’uomo, a conclusione di specifiche indagini, è stato trovato in possesso di due computer portatili e una sigaretta elettronica presso la sua abitazione, oggetti asportati dagli uffici C.E.D. dell’ospedale di Frosinone nella notte tra il 19 e il 20 maggio scorso. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

La mattina del 29 maggio a Frosinone, i Carabinieri del N.O.R.M. di Frosinone hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato per il furto di un borsello appartenente a una donna.