Ruba un cellulare, scatta il foglio di via per un indiano a Terracina

Il Questore di Latina ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Terracina per tre anni nei confronti di un cittadino indiano, residente in Calabria e regolarmente presente sul territorio nazionale, denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di ricettazione.

Nella stessa mattinata dei fatti, alcune giovani avevano denunciato presso il Commissariato di P.S. di Terracina il furto del proprio telefono cellulare. Grazie all’attivazione del servizio di geolocalizzazione, gli agenti sono riusciti rapidamente a individuare il dispositivo, che risultava in possesso dell’uomo.

Alla richiesta di restituzione del telefono da parte delle vittime, il soggetto ha restituito prontamente l’oggetto, temendo l’arrivo degli agenti. Gli operatori della Polizia di Stato lo hanno comunque intercettato, identificato e sottoposto a fotosegnalamento, accertando a suo carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il foglio di via obbligatorio, è una misura di prevenzione personale disposta dal Questore nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, che vengono allontanati da un determinato Comune in cui non risultano avere residenza, domicilio, attività lavorativa o altri legittimi motivi di permanenza.

La misura prevede anche il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune interessato per un periodo determinato, che in questo caso è stato fissato in tre anni.

L’allontanamento forzato è finalizzato a prevenire la reiterazione di condotte illecite e a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La violazione del divieto di ritorno costituisce reato e può comportare ulteriori conseguenze penali.

L’azione si inserisce nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente nei luoghi a forte vocazione turistica come Terracina.