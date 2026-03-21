Ruba una tuta da un negozio di articoli sportivi: denunciato

Denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato un uomo di 32 anni, di nazionalità algerina, per furto aggravato avvenuto in un negozio di articoli sportivi del capoluogo.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una commessa dell’esercizio commerciale ha notato alcuni movimenti sospetti. In particolare, l’uomo era entrato in un camerino dal quale provenivano rumori insoliti, circostanza che ha subito attirato l’attenzione del personale.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto si sarebbe impossessato di una tuta, per poi lasciare il negozio senza pagarla, cercando di allontanarsi in modo discreto. Tuttavia, poco dopo, il titolare lo ha riconosciuto nelle immediate vicinanze del punto vendita, notando che indossava il capo sottratto.

Scattato l’allarme, la sala operativa ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante, che ha avviato immediatamente le ricerche nelle aree limitrofe. Gli agenti sono riusciti in breve tempo a rintracciare il sospettato, ancora con addosso la tuta oggetto del furto.

Condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che il capo di abbigliamento presentava un foro in corrispondenza del dispositivo antitaccheggio, presumibilmente rimosso per eludere i controlli. Ulteriore elemento che ha destato attenzione è il fatto che l’uomo indossasse la tuta sopra il pigiama.

Dagli approfondimenti è inoltre risultato che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio. Al termine delle verifiche, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.