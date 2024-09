Rubano alimenti dal supermercato, denunciati in tre a Cisterna

In tre, due uomini e una donna di età compresa tra i 40 e 48 anni, sono stati denunciati per furto in concorso dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna. Gli uomini del comandante Raoul De Michelis erano impegnati in un normale controllo del territorio quando hanno notato l’improvvisa manovra di un’autovettura che, alla loro vista, si immetteva in un’area adiacente ad un supermercato.

Insospettiti gli agenti hanno proceduto ad un controllo per identificare i tre, tutto risultati con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti. La conseguente ispezione del veicolo ha permesso così di rinvenire generi alimentari di vario genere e di cui i tre non sono riusciti a giustificare la provenienza. Tra questi tranci di prosciutto, salumi, formaggi e bottiglie di olio.

E’ stato dall’analisi di videosorveglianza comunale, che i poliziotti hanno ricostruito gli spostamenti dell’autovettura verificando che una delle tappe precedenti era stata in un supermercato nella zona di via Monti Lepini. Qui, analizzati i filmati del supermercato, si è avuta la conferma che le persone fermate avevano asportato i prodotti rinvenuti nell’auto occultandoli in una borsa. La merce, del valore di circa 100 euro, veniva sottoposta a sequestro e successivamente restituita al supermercato.