Rubano un’auto a Sperlonga, denunciati padre e figlio

Un 54enne di Mondragone e un 26enne di Formia, padre e figlio entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Sperlonga con l’accusa di furto aggravato.vLa denuncia è arrivata al termine di un’attività investigativa avviata dopo una querela presentata da un 43enne del posto, che lo scorso 5 novembre aveva subito il furto della propria autovettura.

Le indagini, condotte anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso ai militari di identificare in breve tempo i due uomini come presunti responsabili per il furto. Su delega dell’Autorità Giudiziaria, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 54enne, dove è stata rinvenuta l’auto rubata. Il veicolo è stato quindi sequestrato ed è in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.