Rubata dalla zona di Rio Martino un’intera cucciolata di cinghiali

Lascia sgomento e incredulità, soprattutto tra i residenti del posto, quanto accaduto a Rio Martino al confine tra Latina e Sabaudia. E’ proprio in quella zona che una cucciolata di cinghiali di appena dieci giorni è improvvisamente sparita. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, non è ancora chiaro se i cuccioli siano morti oppure siano stati uccisi dai dei predatori. Una cosa è certa però, buona parte di loro è stata rubata da alcune persone che frequentano il lungomare.

Ci sarebbe infatti la testimonianza di una persona, che ha raccontato di aver visto degli individui nel mentre portavano via un cucciolo caricandolo su una monovolume, senza però riuscire a fermarli. Il testimone ha poi ribadito, che stando alle loro conversazioni, avevano già rubato altri esemplari della stessa cucciolata, con lo scopo molto probabilmente di allevarli in cattività. Una vicenda che è stata segnalata alle forze dell’ordine, le quali hanno avviato le prime indagini.