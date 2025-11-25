Rubata la minimoto, il borgo gliene regala un’altra: gioia per Fabietto

Proprio oggi Fabio festeggia il suo compleanno, lo stesso giorno in cui, un anno fa, aveva ricevuto in regalo una minimoto nuova di zecca comprata con tanti sacrifici dai suoi genitori. Quel regalo, però, qualche settimana dopo gli era stato rubato dal garage di casa a Borgo Sabotino, lasciando in lui lacrime e una convinzione che quella minimoto non l’avrebbe più riavuta.

Ma la comunità del borgo ha deciso di trasformare quella brutta esperienza in un nuovo sorriso. Grazie alla raccolta fondi avviata dall’associazione Borgo Sabotino 2.0, insieme all’associazione Motopippe, al negozio Il Ruotino e alla frutteria Torre Astura, oggi Fabio ha ricevuto una nuova minimoto, consegnata proprio nel giorno del suo compleanno.

Determinante è stato anche il sostegno dei cittadini del borgo, che hanno contribuito con generosità, permettendo di raggiungere la somma necessaria per l’acquisto. Una dimostrazione concreta di quanto Sabotino sia, più che un borgo, una vera famiglia. Così, oggi, Fabio è tornato a sorridere, risalendo sulla sua nuova minimoto e festeggiando un compleanno che non dimenticherà facilmente, circondato dall’affetto non solo di mamma e papà, ma di un intero borgo che ha voluto fargli un vero regalo di comunità.