Rubavano champagne nei Conad pontini, preso uno dei due ladri

Rubavano champagne e superalcolici di pregio nei supermercati Conad della provincia di Latina. Colpi per i quali erano riusciti ad accumulare un bottino superiore ai 7.000 euro. E’ per questo motivo che i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato a Napoli un cittadino georgiano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Latina. Il suo complice, un connazionale, è attualmente ricercato.

L’indagine, condotta dai militari di Sermoneta, è scattata a gennaio 2025 dopo un furto al “Sermoneta Shopping Center”, dove due finti clienti erano riusciti a portar via bottiglie per 300 euro bypassando l’antitaccheggio. L’analisi delle telecamere e i successivi riscontri scientifici del Ris di Roma hanno permesso di identificare i due indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e di attribuire loro altri otto colpi messi a segno in appena due settimane tra Latina, Sabaudia, Fondi e Terracina. Mentre uno dei presunti responsabili è stato rintracciato in Campania e trasferito nel carcere di Poggioreale, proseguono le ricerche per catturare il secondo uomo.