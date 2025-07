Rubinetti a secco da oggi pomeriggio: lavori urgenti sulla rete idrica in sei comuni pontini

Oggi a partire dalle ore 15:30, sei comuni della provincia di Latina resteranno temporaneamente senz’acqua per un intervento urgente sulla condotta principale. Lo stop, annunciato da Acqualatina, si rende necessario per risolvere alcune criticità emerse durante i controlli di rete e migliorare l’efficienza dell’infrastruttura in vista del picco estivo dei consumi.

L’interruzione idrica riguarderà gran parte dei territori comunali di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Il ritorno alla normalità è previsto a partire dalla mattina di giovedì 10 luglio, con ripristino graduale del servizio.

Oltre alla riparazione, verranno installati nuovi strumenti per il monitoraggio dei flussi, nell’ambito del progetto di ammodernamento finanziato dal PNRR. Previsto anche il posizionamento di autobotti per l’approvvigionamento alternativo nelle aree principali.

Acqualatina si scusa per il disagio e conferma il proprio impegno a rafforzare la rete idrica in un momento cruciale per il territorio.