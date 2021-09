Rugby Cisterna Kiwis, Simone Giella è il nuovo preparatore atletico

Nell’ottica della continua crescita del rugby e degli atleti coinvolti, per la stagione 2021-22 in casa del Rugby Cisterna Kiwis arriva il contributo – in qualità di preparatore atletico – di Simone Giella, docente a contratto per l’Università di Roma “Foro Italico”, preparatore atletico e membro del Centro Studi delle Fiamme Oro.

La Rugby Cisterna Kiwis, fondata nel 2012, ad oggi prima nella provincia di Latina, conta oltre 200 atleti distribuiti in tutte le categorie, dai piccoli dell’under 5 ai senior, che partecipano ai campionati di tutte le categorie della FIR (Federazione Italiana Rugby).

La gestione di una mole così importante di giocatori – dai 4 anni in su – è affidata ad uno staff composto da 30 tecnici con brevetto federale ed in continua formazione, oltre a specialisti come Sara Scioni, laureata in psicomotricità dell’attività evolutiva, che si occupa della motricità degli atleti più piccoli, la psicologa Fabiola Colagiacomo, il fisioterapista Michele Freda, il nutrizionista Stefano Scuderi e Roberto Di Pirro, mental coach e risorsa fondamentale per il club.

Questo team di professionisti al servizio del Club è gestito dal Direttore Tecnico e Responsabile sviluppo club, Alessandro Bascetta. L’arrivo di Simone Giella nel team contribuirà fortemente al progetto di crescita del club, soprattutto nell’ottica di un salto di qualità dal punto di vista della preparazione fisico-atletica in particolare per le categorie under 15, under 17, under 19 e senior per far crescere i giovani e la società e competere ai massimi livelli.

Simone Giella afferma che nella scelta di entrare nella grande famiglia dei Kiwis è stato decisivo soprattutto il clima familiare e professionale che si respira già dai primi passi all’interno del Club e aggiunge: “Sono felice di poter intraprendere questa sfida e spero che la mia figura possa essere un punto di forza, in un gruppo di tecnici e dirigenti già molto qualificato, con cui costruire percorsi efficaci, tutti insieme, e raggiungere gli obiettivi che si propone la Società”.