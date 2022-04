Running, 15 giorni alla Mezza di Latina: la gara celebrerà il 90esimo della città

Mancano solo quindici giorni allo start ufficiale della Mezza Maratona di Latina, gara nazionale tappa bronze Fidal e quarta tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, in programma il prossimo 15 maggio 2022.

Un evento di forte richiamo per l’intera città, dedicato in tutte le sue sfaccettature a Latina che si appresta a festeggiare il 90esimo anniversario dalla sua fondazione. La gara è organizzata della società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello, ed è patrocinata dal Comune di Latina e promossa da Città Sport e Cultura.

L’intera manifestazione farà parte di un vasto contenitore di eventi, racchiusi nella Festa dello Sport di Opes Latina, che trasformerà dal 13 al 15 maggio il Campo Coni di via Botticelli in un vero e proprio villaggio sportivo. Inoltre, lo staff della Mezza Maratona di Latina sarà parte organizzatrice della CSC Student Marathon, rivolta a tutti gli studenti di Latina ed ai loro accompagnatori e che si svolgerà invece il giorno antecedente la gara nazionale, ovvero il 14 maggio.

Insomma ci sarà un gran da fare perché Latina riceverà una scossa in termini sportivi, culturali e turistici e saranno valorizzate tutte le sue bellezze ed attrattive attraverso gli eventi in programma e soprattutto si attende l’arrivo di tantissimi runners di spicco del panorama podistico, provenienti da tutta l’Italia.

“Quest’anno abbiamo voluto celebrare Latina omaggiandola di un grande evento – commenta il presidente di In Corsa Libera e vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello – La Mezza Maratona di Latina rappresenta ormai una tradizione territoriale, ed è proprio questo che ci ha spinto a voler celebrare attraverso la grande risonanza che la nostra gara offre, il 90esimo anno dalla fondazione della città. In primis abbiamo dedicato a Latina la medaglia e la maglia ufficiale dell’evento, che raffigurano la pianta della città risalente al 1932. E molte altre sfaccettature vi saranno dedicate, per celebrare attraverso lo sport questo importante traguardo. Siamo certi che la gara nazionale, insieme ai tre giorni della Festa dello Sport e alla CSC Student Marathon, regaleranno a Latina attrattiva turistica, promozione territoriale, tanto sport e grandi emozioni, come una grande città merita”.

Dunque la medaglia per tutti i finisher della Mezza Maratona di Latina sarà racchiusa all’interno del numero 90, voluto per celebrare il 90esimo anno dalla fondazione della città. La mappa nel cuore pulsante raffigura la prima pianta della città risalente al 1932 ed i colori utilizzati sono il nero e l’azzurro, le tinte della bandiera della città. Il materiale usato è legno di origine riciclata, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi, con colore stampato ad emissioni zero. Stessa rappresentazione grafica per la maglia ufficiale, che sarà consegnata a tutti i partecipanti delle due distanze, con lo slogan “CorriAMO Latina 1932 -2022”, un messaggio di amore per la corsa, attraverso i luoghi della città.

Il bellissimo tracciato rapido e prettamente pianeggiante della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal, collegherà il centro città al lungomare di Latina. Inoltre, è prevista anche una distanza breve di 7 km. Lo start sarà dato alle 8.30 con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina. ll tutto verrà realizzato nel rispetto dei protocolli emanati dalla federazione e di tutte le norme che regolamentano il distanziamento sociale.

Tanti sono gli atleti che hanno scelto la Mezza Maratona di Latina come tappa prediletta e che hanno già prenotato il loro soggiorno in città. Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di giovedì 12 maggio 2022, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale di icron.it.