Running, meno di un mese alla Mare Lago delle Terre Pontine

Manca poco meno di un mese al ritorno della Mare Lago delle Terre Pontine “Memorial Francesco Torrente” in programma per domenica 6 novembre 2022.

La competizione, giunta alla sua 6° edizione è organizzata della società podistica Fitness Montello Running e sarà realizzata grazie al contributo della Regione Lazio, sotto l’egida FIDAL ed il patrocinio Comune di Latina. L’evento si colloca come tappa numero 17 del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

“Siamo pronti ad inaugurare una nuova edizione della Mare Lago delle Terre Pontine, che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà e le restrizioni degli ultimi anni – commenta il presidente della Fitness Montello Sergio Zonzin – Quest’anno una grande novità con la 21,097 km omologata Fidal e le altre due distanze di 32 e 10,2 km. Abbiamo lavorato specialmente sui percorsi, per rendere il nostro appuntamento sempre più partecipato ed apprezzato. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che operano intorno alla gara, lo sponsor BPer Banca per il supporto che sta offrendo per la riuscita della manifestazione, la Pontina 4×4, Eden Fruit ed il nostro sponsor tecnico Maione Store”.

L’edizione 2022 della Mare Lago delle Terre Pontine si svilupperà su di un percorso prettamente pianeggiante con tratti di sterrato nella lunga distanza, immerso nel suggestivo scenario che andrà dal lungomare di Latina al lago di Fogliano sulla triplice distanza di 32 km, 21,097 km omologata Fidal e 10,2 km.

La partecipazione sarà garantita a 200 atleti per la 10,2 km e 400 atleti per la 21,097 e 32km, per un totale di massimo 1.000 atleti in gara. Le iscrizioni sono aperte sul sito icron.it e chiuderanno il giorno 2 novembre.

La gara è da sempre elemento di richiamo non solo per il panorama podistico locale, ma anche nazionale ed offre un tracciato che mette in risalto le bellezze dei territori pontini. Da sempre, l’intento della Mare Lago delle Terre Pontine è infatti quello di esportare peculiarità del territorio anche attraverso le premiazioni in natura che prediligono le eccellenze del luogo.

Disponibile anche la convenzione con la struttura alberghiera dell’“Hotel Fogliano” per coloro che con l’occasione di prendere parte alla corsa podistica, si tratterranno in zona.

Per maggiori informazioni visitare il sito marelagodelleterrepontine.it o visitare i canali Facebook ed Instagram dell’evento.