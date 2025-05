Sabato la presentazione di “15 mesi in carcere per cambiare”, il nuovo libro di Carmine Palma

Si svolgerà sabato prossimo, 24 maggio, alle ore 11.30 presso la palestra Pugilistica Leone di via del Lido a Latina, la presentazione del nuovo libro di Carmine Palma. Il tecnico dell’Accademia pontina svelerà il suo scritto dal titolo “15 mesi in carcere per cambiare”. Un progetto che racconta la vita nella casa circondariale di Latina grazie ad un’iniziativa del Ministro per lo Sport ed i Giovani e del Dipartimento pero lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute.

Oltre a Carmine Palma, interverranno esperti, atleti e professionisti con riflessioni e punti di vista diversi. Presenzieranno anche delegati del dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute oltre che, nella persona dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, l’amministrazione del Comune di Latina.