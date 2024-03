Sabato si balla alla Goofi Room con la musica di Asociados e AlexON

La notte del prossimo sabato 9 marzo si prospetta come un’esplosione di ritmo e melodia nella vivace scena notturna di Latina.

Preparatevi ad immergervi in un’esperienza sonora senza precedenti, perché nella Goofi Room saranno ospiti una coppia di DJ: Asociados e AlexON.

Asociados e AlexON sono sinonimi di innovazione e passione per la musica elettronica. Il loro sound unico è una fusione armoniosa di Tech & House, che ha il potere di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le pulsanti onde del dancefloor. Questi artisti sono pronti a far vibrare le pareti della Goofi Room con le loro tracce innovative.

Giovani ma sempre alla costante ricerca di nuove sonorità e di nuovi modi per coinvolgere il loro pubblico, Asociados e AlexON hanno condiviso la consolle con alcuni dei più grandi nomi della scena elettronica. La loro presenza promette una serata indimenticabile, carica di energia e buonumore.

Ma non è tutto: l’evento sarà completamente gratuito e prenderà il via alle ore 23 nel locale appena rinnovato del centro commerciale l’Orologio di Latina. Questa è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti della musica house e per coloro che desiderano vivere una notte di divertimento e puro piacere sonoro.

La grande novità per la Goofi Room è la presentazione della Prima Scuola da DJ di Latina. La nuova scuola offre un’emozionante opportunità per aspiranti disc jockey. Con focus pratico, imparerai mixaggio, selezione musicale e altro ancora sotto la guida di esperti. Promuoviamo la tua creatività e individualità. Le moderne strutture garantiscono un’esperienza coinvolgente e gratificante per chi sogna una carriera da DJ.

Per ulteriori informazioni e per assicurarti un posto in prima fila per questa serata epica, contatta il numero 391 7949769. Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio musicale che ti lascerà senza fiato. La Goofi Room ti aspetta, pronta a farti ballare.