Sabaudia, 109 tartarughe verso il mare: record di nascite per il litorale

A Torre Paola, sul litorale di Sabaudia, si è conclusa una schiusa eccezionale: 109 uova di tartaruga marina si sono aperte, regalando uno spettacolo raro per numero e intensità. La prima, ribattezzata dai volontari “La piccola Angela”, è nata nella notte tra il 6 e il 7 agosto, percorrendo lentamente la spiaggia fino a scomparire tra le onde, seguita nei giorni successivi da tutte le altre.

La schiusa è stata seguita e protetta dai volontari di TartaLazio, coordinati dal dottor Luca Nanni, che hanno sorvegliato il nido garantendo condizioni ottimali per la nascita delle piccole tartarughe. Il sindaco Alberto Mosca e l’assessore all’Ambiente Vittorio Tomassetti hanno annunciato una targa di riconoscimento in omaggio al loro impegno.