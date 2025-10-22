Sabaudia, 12esima edizione del Triathlon Olimpico

A Sabaudia, torna il Triathlon Olimpico con la 12esima edizione, intitolato alla memoria di Riccardo Giorgi e il giovane Simone Besco, vittime di un incidente stradale. La manifestazione organizzata da Associazione Sportiva Guida Sicura, avrà temi sociali quali la sicurezza stradale, lo sport come strumento salutare e la lotta al diabete.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Sabaudia, Coni Lazio, Regione Lazio e il contributo del consiglio Regionale Lazio. Sabato 25 Ottobre si terrà un corso di Guida Sicura per gli Atleti iscritti alla gara e per i cittadini che vorranno partecipare, che potranno farlo scrivendo e-mail a asgsitalia@libero.it . Anche Domenica si potrà partecipare al corso sempre con la stessa modalità.

Le parole di Massimiliano Zanetti Presidente di ASd Guida Sicura. Al via nelle frazioni di nuoto, bike e corsa oltre 200 atleti. Una gara che si annuncia bella e scoppiettante: “Crediamo che lo sport sia uno dei migliori strumenti al servizio fisico e psicologico dell’uomo, e che sia uno strumento divulgativo sociale preferenziale e diretto. Ringraziamo le Istituzioni, la polizia locale e la protezione civile del comune di Sabaudia, l’ufficio sport, la Famiglia Giorgi e la Famiglia Besco per averci permesso di fare memoria dei loro cari, ogni volta che ricordiamo sensibilizziamo, affinché queste tragedie smettano di succedere”.