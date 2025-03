Sabaudia, 27 anni di Protezione Civile: esercitazione in piazza

In occasione del 27° anniversario dell’Associazione Comunale di Volontariato della città delle dune, la Protezione Civile di Sabaudia organizza un’importante esercitazione pratica dal 21 al 23 marzo in Piazza del Comune. Durante questa tre giorni, saranno simulate operazioni di gestione delle emergenze causate da terremoti, maremoti e allagamenti, con la partecipazione, tra gli altri, del direttore della Protezione Civile regionale, Massimo La Pietra.

Il programma

Venerdì 21 marzo, i volontari, insieme a una delegazione del Comune di San Felice Circeo, allestiranno il campo emergenza, offrendo ai cittadini una dimostrazione diretta delle operazioni che vengono messe in atto in situazioni di crisi. Il 22 marzo, alle 10:00, ci sarà la presentazione ufficiale del campo, seguita da un pranzo preparato sul posto per mostrare come vengono gestiti i pasti in emergenza.

Le strutture rimarranno aperte al pubblico fino a domenica 23 marzo, quando i volontari smonteranno il campo, concludendo così un evento dedicato alla formazione e sensibilizzazione della comunità sulla gestione delle emergenze. Un’occasione unica per imparare come la Protezione Civile opera in situazioni di crisi e come ogni cittadino possa contribuire alla sicurezza collettiva.