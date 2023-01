Sabaudia, 590mila euro per ristrutturare la Torre ed il Comune

Palazzo comunale e Torre Civica di Sabaudia verranno a breve ristrutturati con un contributo ministeriale pari a 590mila euro, chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione Mosca.

In arrivo l’attribuzione di fondi per un importo superiore a mezzo milione di euro per avviare lavori indispensabili e urgenti di messa restauro e insicurezza.

La Direzione Generale Bilancio del Ministero della Cultura ha autorizzato la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina ad impiegare l’importo.

I fondi serviranno per l’impermeabilizzazione della terrazza del comune, il ripristino degli intonaci caduti sotto i balconi del palazzo, il consolidamento delle facciate laterali corrose e il ripristino della scalinata, lato mare. Ma non è tutto. Tra i lavori che verranno effettuati è previsto anche il consolidamento del travertino della Torre Civica e altre migliorie all’imponente struttura, simbolo della nostra Città razionalista.

Il Sindaco Mosca: “E’ con grande soddisfazione che comunico alla Città l’assegnazione di fondi per lavori urgenti e di messa in sicurezza del palazzo comunale e della Torre Civica. Appena mi sono insediato, l’ottenimento del contributo per ristrutturare il palazzo comunale e la Torre è stata una delle priorità. L’ho fatto per rispetto della Città e di tutti i sabaudiani che non meritano un palazzo comunale con evidenti carenze strutturali.

Ci avviciniamo al centenario della nascita di Sabaudia – ha concluso – e non possiamo certamente permetterci di non ristrutturare uno degli edifici storici più importanti. Rivolgo un ringraziamento al Dicastero della Cultura e agli Uffici per il supporto e l’impegno”.