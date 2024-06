Sabaudia, 6 canoisti delle Fiamme Gialle agli Europei di Bratislava

Sono sei i canoisti delle Fiamme Gialle che da Sabaudia hanno raggiunto la Slovacchia per partecipare al Campionato Europeo Junior e Under 23 di canoa velocità, in programma dal 27 al 30 giugno a Bratislava.

Nel team gialloverde spicca Carlo Di Girolamo, classe 2006, alla sua prima convocazione in Azzurro con la squadra Junior, impegnato nella gara del C1 metri 200. Prodotto della Sezione Giovanile, la sua convocazione è il frutto del lavoro di squadra quotidiano tra atleti e tecnici. Di Girolamo, originario di Terracina, ha frequentato l’Istituto Statale Professionale A. Filosi di Terracina e ha recentemente superato gli esami di stato per il diploma di maturità.

L’amore per la canoa è nato grazie al progetto “A Scuola in Canoa”, un’iniziativa delle Fiamme Gialle per diffondere la cultura dello sport nelle scuole della provincia di Latina. A soli 9 anni, Carlo ha iniziato la sua avventura canoistica presso gli Impianti Sportivi gialloverdi in riva al lago di Paola. Dopo i primi anni in kayak, è passato alla canadese, iniziando a ottenere risultati a livello nazionale. Il supporto costante dei suoi genitori, Roberta e Fabio, è stato fondamentale per raggiungere il traguardo della maglia Azzurra.

Oltre a Di Girolamo, altri cinque canoisti gialloverdi, tutti della categoria Under 23, parteciperanno alla rassegna iridata. Il K2 composto da Luca Micotti e Federico Zanutta gareggerà sui 1000 e 500 metri, mentre Achille Spadacini, Giacomo Rossi e Nicolò Volo faranno parte del K4 metri 500.

La partecipazione di questi atleti rappresenta un importante risultato per le Fiamme Gialle e per il territorio di Latina, evidenziando l’impegno e la dedizione nella promozione dello sport e dei giovani talenti.