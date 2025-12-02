Sabaudia, a fuoco nella notte due auto della Polizia Locale

Nella notte, sotto una pioggia battente, due nuove Jeep Renegade della Polizia Locale di Sabaudia sono state incendiate davanti al comando. Le vetture sono state completamente distrutte e, secondo gli investigatori, non si è trattato di un incidente ma di un’azione appare volontaria e pianificata. All’alba gli inquirenti hanno esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ogni movimento nelle ore del rogo è al vaglio degli investigatori. Il fatto che l’attacco sia avvenuto nonostante il maltempo rafforza l’idea di un gesto preparato e non impulsivo.

Le forze dell’ordine sono fiduciose: “i responsabili hanno le ore contate” riferiscono. L’obiettivo, per modalità e luogo, lascia pensare a un messaggio diretto contro le istituzioni cittadine, più che a un semplice gesto di ritorsione personale. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Mosca, che ha così commentato quanto accaduto: “Non ci faremo intimidire. Questo non è solo un attacco alla Polizia Locale, ma all’intera comunità. Chi ha compiuto questo gesto sarà identificato e punito secondo la legge.”