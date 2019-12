A Sabaudia continuano i lavori per far fronte ai danni causati dal maltempo dei giorni scorsi e prevenire altri problemi.

La ditta Trulli ha ripreso i lavori di abbattimento dei pini pericolosi in via Principe di Piemonte. Questa mattina erano presenti i volontari del nucleo di protezione civile Anc 147 Sabaudia, che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per rimettere in sicurezza le strade e permettere ai cittadini di tornare alla normalità.

