Sabaudia, aggredito e rapinato nel parcheggio di un negozio

Nella serata di ieri un 24enne di origini indiane, residente a Priverno, ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Sabaudia di essere stato vittima di una violenta aggressione e rapina avvenuta lo scorso 2 maggio nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale.

Secondo il suo racconto, sarebbe stato avvicinato da alcuni connazionali che, dopo averlo colpito anche con un bastone, gli avrebbero sottratto una collanina d’oro e 450 euro in contanti. L’uomo, che non aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nell’immediatezza, si era recato da solo al pronto soccorso di Terracina per farsi medicare, venendo dimesso poco dopo.

Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.