Sabaudia al bivio: stasera il voto sulla sfiducia al sindaco Mosca

Ore decisive per il futuro amministrativo di Sabaudia. Oggi, lunedì 30 marzo alle ore 19.30, il Consiglio Comunale si riunirà per discutere e votare la mozione di sfiducia presentata contro il primo cittadino, Alberto Mosca.

L’iniziativa nasce dal terremoto giudiziario legato all’inchiesta “chioschi”, che ha portato ai domiciliari l’ex vicesindaco Secci e vede indagato lo stesso primo cittadino.

Nel tentativo di blindare l’esecutivo, Mosca ha appena nominato due nuovi assessori: Marcello Pastore (Manutenzioni) e Claudia Laportella (Istruzione e Cultura).