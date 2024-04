Sabaudia, al via i trattamenti dei pini contro la cocciniglia tartaruga

L’Amministrazione Mosca ha avviato i trattamenti contro la cocciniglia tartaruga per proteggere i secolari Pini domestici di Sabaudia. Coinvolgeranno 400 esemplari e saranno condotti da una ditta specializzata che utilizzerà una sostanza insetticida non nociva per l’uomo e l’ambiente. I primi alberi ad essere trattati saranno quelli antistanti Palazzo Mazzoni, seguiti dai Pini ai giardini pubblici e via Umberto I, così come quelli lungo il viale che porta al Belvedere e nelle altre aree verdi della città. L’obiettivo è evitare la morte dei Pini marittimi, come accaduto in altre zone della Penisola, e preservare l’identità paesaggistica di Sabaudia.