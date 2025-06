Sabaudia, al via la terza edizione della Rizzardi Padel Cup

È partita ufficialmente la terza edizione della Rizzardi Padel Cup, l’atteso evento estivo che unisce sport e spettacolo nella suggestiva cornice di Sabaudia. Alla conferenza stampa inaugurale hanno preso parte il patron Corrado Rizzardi, la giornalista sportiva Sofia Oranges, il sindaco Alberto Mosca e il consigliere regionale Angelo Tripodi. Presenti anche volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, da Pierluigi Pardo a Simone Di Pasquale, pronti a sfidarsi sui campi.

Le gare si svolgono all’Oasi di Kufra Lake, tra il Lago di Paola e il mare di Sabaudia, per un weekend che promette emozioni dentro e fuori dal campo. Il torneo si concluderà sabato sera con la proclamazione dei vincitori, mentre la domenica sarà dedicata al relax con la Yacht Experience. Momento speciale sarà la premiazione in ricordo di Alessandro, sportivo appassionato e simbolo di forza e passione.

“Sono felice di questa nuova edizione della Rizzardi Padel Cup, un evento al quale tengo molto per lo spirito di amicizia e condivisione che lo caratterizza. Ancora una volta sarà un’avventura di sport e divertimento e l’occasione per ribadire non solo l’importanza della pratica sportiva, ma anche la sua mission sociale. Il padel è proprio questo: è condivisione dei valori sani dello sport, è determinazione, è socialità. Il mio grazie va a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell’eventoe che ogni anno lo rendono unico e speciale”, il commento di Corrado Rizzardi.