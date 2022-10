Sabaudia, al via le Giunte itineranti

Giovedì 6 Ottobre alle ore 20:30 ci sarà la prima tappa delle Giunte itineranti per mantenere, in modo pratico e veloce, il contatto con il territorio ed affrontando con gli abitanti i vari problemi della zona dove abitano.

Il primo incontro si terrà alla frazione Sant’Isidoro. L’incontro tra la Giunta itinerante e i cittadini avverrà all’interno della struttura Polivalente, adiacente la Chiesa Sant’Isidoro.

Chiunque voglia intervenire esponendo le varie problematiche della zona può quindi recarsi al Polivalente (giovedì alle 20.30) e incontrare i rappresentati dell’Amministrazione comunale. Sarà anche l’occasione per discutere con i residenti della zona degli ultimi accadimenti afferenti alla calamità naturale del 29 settembre scorso.

“Il contatto diretto con i cittadini – afferma il Sindaco Alberto Mosca – è fondamentale per capire insieme le problematiche comunemente avvertite e individuare in sede congiunta i provvedimenti più idonei da adottare. Sant’Isidoro è il primo incontro. L’Amministrazione intende portarsi a domicilio in tutti i Borghi e Frazioni entro la fine dell’anno. I contributi di pensiero che ci verranno forniti saranno ben accetti, nell’ottica di realizzare una vera e concreta partecipazione alla migliore gestione amministrativa del territorio”.